  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…

Dünyanın imrenerek baktığı İstanbul'daki o dev proje Katarlılara satılıyor

Gökyüzünde beliren ışıklar sonrası şok eden uyarı: 90 saat içerisinde o illerimizde deprem tetiklenebilir

Türkiye’den bomba hamle! İşte şimdi bütün dünya tir tir titreyecek

Kudüs’ün sahipsiz üç kızı

Helal olsun sana Berat Albayrak! Hakikaten adamın dibisin! Ha bu da birilerine kapak olsun

Olacak şey değil! O müezzin MOSSAD ajanı çıktı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail savaş suçu işliyor

Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı’na yaptığı hareket herkesi şok etti! Blinken neye uğradığını şaşırdı! Sen var ya, adamın dibisin! Helal olsun sana
Siyaset İttifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması!
Siyaset

İttifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:43:00 -
İttifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması!

Partisinin MYK toplantısından sonra konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçime kendi aday ve logolarıyla girmek için hazırlandıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yerel seçime değinen Kılıç, "Ay sonuna kalmadan 100 ilçemiz ve bazı illerimizde adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisinin il ve ilçelerde kendi adaylarıyla birlikte seçime katılma yönünde hazırlandığını vurgulayan Kılıç, kendilerine herhangi bir ittifak teklifinin de gelmediğini söyledi. Kendilerinin de herhangi bir partiyi ittifak teklifi götürmediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

Bize ittifak teklifi ile gelinecek olursa daha önce ifade ettiğimiz gibi İstanbul ve Ankara özelinde ittifak tekliflerini değerlendirebileceğimizi beyan ettik. Şu an bir teklif söz konusu değil. Gelirse İstanbul ve Ankara özelinde değerlendirebiliriz. Halkımıza ve teşkilatımıza diyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarımızla, logomuzla ve bayrağımızla hazırlanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in “Bütün siyasi parti liderleriyle görüşeceğim” sözlerini de değerlendiren Kılıç, herkese kapıya açık tuttuklarına dikkati çekerek, “Özgür Özel, her ne kadar CHP Kurultayında Gazze hassasiyetimize ve kamuoyunun beklentilerine tercüman olamasa da ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisinin kapıları açık olacaktır. Tüm siyasi partilerle etkileşime ve Türkiye’nin gündemini değerlendirmeye açığız” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ankara’ya gelmesini de değerlendiren Kılıç, “Soykırımdan duyduğumuz rahatsızlıkla Blinken’in Ankara’daki varlığından fevkalade rahatsızlık duyduk. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri katliam gözcülüğü yapan İsrail’i katliama kışkırtan ve ‘Tüm çizgiler kaldırılmıştır’ diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a verilmesi gereken mesajı vermiştir” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesinde sıcak gelişme! 3 parti birleşme kararı aldı
Yerel seçimler öncesinde sıcak gelişme! 3 parti birleşme kararı aldı

Siyaset

Yerel seçimler öncesinde sıcak gelişme! 3 parti birleşme kararı aldı

Seçim öncesi Meral'e istifa şoku
Seçim öncesi Meral'e istifa şoku

Gündem

Seçim öncesi Meral'e istifa şoku

Bakan Yerlikaya'dan yerel seçim açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan yerel seçim açıklaması

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan yerel seçim açıklaması

AK Parti'den flaş "yerel seçim" kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
AK Parti'den flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Siyaset

AK Parti'den flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23