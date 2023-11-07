İttifak yapacaklar mı? Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yerel seçime değinen Kılıç, "Ay sonuna kalmadan 100 ilçemiz ve bazı illerimizde adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisinin il ve ilçelerde kendi adaylarıyla birlikte seçime katılma yönünde hazırlandığını vurgulayan Kılıç, kendilerine herhangi bir ittifak teklifinin de gelmediğini söyledi. Kendilerinin de herhangi bir partiyi ittifak teklifi götürmediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

Bize ittifak teklifi ile gelinecek olursa daha önce ifade ettiğimiz gibi İstanbul ve Ankara özelinde ittifak tekliflerini değerlendirebileceğimizi beyan ettik. Şu an bir teklif söz konusu değil. Gelirse İstanbul ve Ankara özelinde değerlendirebiliriz. Halkımıza ve teşkilatımıza diyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarımızla, logomuzla ve bayrağımızla hazırlanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in “Bütün siyasi parti liderleriyle görüşeceğim” sözlerini de değerlendiren Kılıç, herkese kapıya açık tuttuklarına dikkati çekerek, “Özgür Özel, her ne kadar CHP Kurultayında Gazze hassasiyetimize ve kamuoyunun beklentilerine tercüman olamasa da ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisinin kapıları açık olacaktır. Tüm siyasi partilerle etkileşime ve Türkiye’nin gündemini değerlendirmeye açığız” diye konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ankara’ya gelmesini de değerlendiren Kılıç, “Soykırımdan duyduğumuz rahatsızlıkla Blinken’in Ankara’daki varlığından fevkalade rahatsızlık duyduk. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri katliam gözcülüğü yapan İsrail’i katliama kışkırtan ve ‘Tüm çizgiler kaldırılmıştır’ diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a verilmesi gereken mesajı vermiştir” ifadelerini kullandı.