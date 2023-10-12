İttifak ortağınız Filistin mitinginize bakın ne diyor! Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu iyi izlesin

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Terör devleti İsrail, Filistin'e adeta ölüm yağdırıyor.

Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmayan kana susamış İsrail'e karşı Türkiye'de tepki sesleri yükseliyor.

Kamuoyunun farklı kesimlerin İsrail'e kınama mesajları gelirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Filistinlilerin yanında yer alan açıklamalar yaptı.

Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını endişe ile takip ettiklerini belirterek, "Filistin meselesini sadece cumartesi gününden itibaren gündemine alanlar bizim bu konudaki duyarlılıklarımızı, hassasiyetlerimizi kesinlikle anlayamazlar. Filistin mücadelesini medya ve sosyal medya propagandası üzerinden okumaya çalışanlar, kesinlikle bizi anlayamazlar. Üç çeyrek asırdır akan kan ve gözyaşını görmezden gelenler, mazlumların feryatlarına kulak tıkayanlar, bizim öfkemizi ve hüznümüzü asla anlayamazlar. Velisinin ABD olduğunu bildikleri bu şımartılmış çocuğun zulümleri karşısında diğer ülkeler her daim üç maymunu oynamayı tercih etmişlerdir. Hırsıza hırsız, işgalciye işgalci, katile katil, zalime ise zalim diyemedi bu insanlar. Bunu diyemeyenler; mazlumu suçlu ilan etmekten hiç çekinmediler, hiç utanmadılar" dedi.

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Davutoğlu da zor günlerden geçildiğini ve yüreklerinin yangın yeri olduğunu belirterek, "Belki uluslararası toplum görmek istemiyor olabilir, belki 'her halükarda İsrailliler haklıdır' ve 'her halükarda Filistinliler haksızdır' diyerek zalimin yanında, mazlumun karşısında duranlar anlamayabilir ama aylardır Mescid-i Aksa'da bir vahşet sürüyor. İlk kıblemiz, Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Kılıçarslan'ın, Sultan Abdülhamid'in ve nice kan dökmüş şehidin bize mirası olan ve insanlık mirası olan Kudüs'te bir vahşet sürüyor. Mescid-i Aksa'da, yiğit Filistinliler hepimiz adına bir kutsal mekanı koruyorlar. Eğer ABD, binlerce kilometre öteden Kudüs'te olan bir olay sebebiyle donanmasını harekete geçirip, İsrail'e 8 milyar dolar yardım yapıp, bu bölgeye gelebiliyorsa; kusura bakmasınlar; Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa, Amerika'nın meselesiyse ondan önce bizim meselemizdir. BBC televizyonunun haberlerinde 'İsrail saldırılarında 500 Filistinli öldü, Hamas'ın roket saldırılarında 700 İsrailli öldürüldü' şeklinde yansıtılıyor. Filistinli öldürüldüğünde özne yoktur, öldüren katil bilinmez ama bir İsrailli öldürüldüğünde bütün Müslümanlar suçlu ilan edilir. Filistin davasına leke düşürülmesine asla izin verilmemelidir. Bu konuları istismar edecek görüntülere asla izin vermeyin. Bizim inancımızın vakarını barışta da savaşta da gösterin" diye konuştu.

İsrail sempatizanı!

Pazar günü Yenikapı'da Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin destek verdiği Filistin mitingi düzenlenecek.

Mitinge Demokrat Parti'nin Göç ve Sosyal Politika Başkanı İlay Aksoy karşı çıktı.

Bebek katili Beşşer Esed'in propagandasını yaparak Türkiye'de halkı mültecilere karşı kışkırtan Aksoy, terör devleti İsrail'i sahiplendi.

Geçtiğimiz günlerde "sığınmacı" olduğu ifşa olan Aksoy, İsrail sempatizanlığını şu ifadelerle gözler önüne serdi.

Pazar günü Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin de katılacağı Filistin'e destek mitingi aslında Hamas ideolojisine destek mitingi olacaktır.

Bu miting Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'e meydan okuma mitingine dönüşecektir.

Sayın Ali Yerlikaya'ya çağrımı ve uyarımı yeniliyorum! Mitingi iptal edin!

Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu iyi izlesin

İlay Aksoy'un rezil sözleri sonrası vatandaşlar, CHP'nin ipine sarılarak oyu sıfır virgüllerle ifade edilen Demokrat Parti ile ittifak yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'bu videoyu iyi izleyin' çağrısında bulundu.