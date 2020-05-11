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İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap

İttifakta derin çatlak oluşunca tüm gerçekler ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözlerine HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:42:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözlerine HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den ittifakı bozacak karşılık geldi.

Sırrı Süreyya Önder Meral Akşener’e tepki göstererek, ‘Nasıl çalışalım fikriniz ne diyen bir parti bugün bize koordinat biçemez’ dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak, ‘Meral Akşener geçen gün HDP için “PKK uzantısı” demişti. Meğerse aynı Akşener bu PKK uzantılarından “Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Fikriniz ne?” diye talimat alıyormuş. İYİ Partinin "PKK uzantılarıyla" yaptığı örtülü ittifak deşifre oldukça gerçek yüzü ortaya çıkıyor’ ifadelerine yer verdi.

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