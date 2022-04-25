İttifak çatırdıyor: CHP ve HDP birbirine girdi!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan tartışmalarla geçti. Ermeni lobilerinin, sözde Ermeni soykırımı olarak belirlediği 24 Nisan tarihi Türkiye'ye karşı asılsız iddilar ve iftiraların etrafında bir kenetlenmeye yol açıyor.

Bu kapsamda lobilerin yurt dışı çalışmaları ile harekete geçen iftira odaklarının yanında yurt içinde bu görevi HDP üstleniyor. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi siyasetin gündeminde.

Başta hükümet üyeleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki çeken bu adıma karşı, CHP'den cılız bir ses yükseldi. Parti adına açıklama yapan Sözcü Faik Öztrak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi.

Öztrak, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bu tepkisine ise resmi olarak ittifakta olmamasına rağmen siyasi olarak dışardan CHP destekçisi HDP'de huzursuzluğa neden oldu.

Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlattı.

Günay, "Siyaset, toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder. Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?" dedi.

CHP'nin HDP'ye yakınlığı ve eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş ile dostluğu ile bilinen vekili Sezgin Tanrıkulu'dan ise HDP çizgisine yakın bir açıklama geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Tanrıkulu, "107 yıl önce 24 Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.