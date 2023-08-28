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Yaşam İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in acı günü
Yaşam

İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in acı günü

Yeniakit Publisher
2023-08-28 17:41:00 - 2023-08-28 17:45:12
İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in acı günü

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in 93 yaşındaki annesi Suada Avdagiç vefat etti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in 93 yaşındaki annesi Suada Avdagiç vefat etti.

Avdagiç'in cenazesi 28 Ağustos salı günü (yarın) ikindi namazını müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. 

Suada Avdagiç kidmir?

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 1930 yılında Hersek doğan Suada Avdagiç, gençliğinde Aliya İzetbegoviç’in liderliğinde kurulan ‘Mladi Muslimani’nin (Müslüman Gençler Kulübü) katılmış, bu sebeple 18 ay hapis yatmıştı. Lise eğitimi sonrası tıp fakültesine kaydolan Suada Avdagiç, Tito rejiminin baskısıyla fakülte değiştirip hukuk okumuştu.

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