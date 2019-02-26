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İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul iş dünyasına istihdam çağrısı

Şekib Avdagiç:- "Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek"- "Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız. Yeni paket, istihdamda rekor getirecektir. İstihdam, üretime artış ve kalite olarak yansıyacaktır. Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır"- "İster bir kişiyi işe alın, gücünüz yetiyorsa en az 10, 50, 100 ilave çalışan daha istihdam edin"

26 Şubat 2019 Salı 11:02
İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul iş dünyasına istihdam çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO üyelerini dün açıklanan "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı" kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya davet etti.

Avdagiç, "İstanbul iş dünyasının 406 bin firmadan oluşan güçlü sesi olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ilave istihdam çağrısına, gönülden 'evet' diyoruz. İTO olarak, tüm işletmelerimizi, tüm üyelerimizi yeni bir ruh ile istihdama katkı sunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin 30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını bildiren Avdagiç, "Yeni yatırım planı yapmak sizden, ilave istihdam edeceğiniz çalışanın maaşı da, sigortası da, vergisi de devletten... Siz en az bir işsize iş verin, bereketi hem sizin hem ülkemizin olsun. Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek." ifadelerini kullandı.


- "Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız"


Şekib Avdagiç, dün açıklanan "2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı" kapsamında işverene sunulan imkanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız. Yeni paket, istihdamda rekor getirecektir. İstihdam, üretime artış ve kalite olarak yansıyacaktır. Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır. Psikolojik olarak üretimle bağımızı kesmek isteyenlere inat daha çok üreteceğiz. Bu konuda hükümetimiz büyük fedakarlık gösteriyor ve özel sektörü tüm gücüyle destekliyor. Türkiye'nin en büyük odası olarak, Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısını tarihi bir görev kabul ediyoruz. Ekonomik kıskaç, istihdamla kırılacaktır. Herkese iş, herkese aş ile zorlukları aşacağımızdan eminiz. İstanbul iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Hep bir ağızdan 'burası Türkiye, burada iş var' diyor ve ekliyoruz; buradan tek çıkış var, daha çok istihdam, daha çok üretim.

Türkiye'nin bekası, daha çok üretim, daha çok istihdamla temin edilecek. İster bir kişiyi işe alın, gücünüz yetiyorsa en az 10, 50, 100 ilave çalışan daha istihdam edin. Bu konuda üst limit söz konusu değildir. Teşviklerin 3 güçlü ayağı var. Birincisi, 30 Nisan'a kadar ilave olarak işe alınan her çalışanın 3 ay boyunca hem maaşını hem de vergi ve SGK primini devlet ödüyor. İkinci olarak, mayıs ayını takip eden 9 ay boyunca prim ve vergilerini yine devlet karşılamaya devam edecek. Kadın, genç ve engelli istihdamında bu süre 6 ay daha uzuyor. Üçüncü olarak, Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:02
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

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