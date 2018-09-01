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İTO açıkladı: Yüzde 21 arttı!

İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,23, toptan fiyatlar ise yüzde 3,80 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 arttı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:07
İTO açıkladı: Yüzde 21 arttı!

İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 10,64, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 13,45 artış gösterdi.

İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.

 SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

 Perakende fiyatlar, ağustos ayında bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 10,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,58, konut harcamalarında yüzde 4,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,05, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,49, gıda harcamalarında yüzde 0,71 artış gösterirken, giyim harcamalarında yüzde 3,63 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Ağustos 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 25,52, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,94, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5,63, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,34, mensucat grubunda yüzde 2,37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,14 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda maddeleri grubunda ise yüzde 0,98 azalış gerçekleşti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:07
  1. İstanbul
  2. İTO

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