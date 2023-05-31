‘İtlere ekmek yok’ sözleri cezasız kalmadı

Seçim sonrası İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovuldu.

"İtlere ekmek satmıyoruz"

Olay sonrası çocuğun yakınları fırına giderek yaşananlara tepki gösterince bu kez eline bıçak alan işletme sahibi, ağza alınmayacak küfürler savurdu. Çocuğu, "İtlere burada ekmek satmıyoruz, buradan ekmek alamazsın" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

Zabıta ekipleri mühürledi

Bu sabah skandal olayın yaşandığı yere giden Sultangazi Zabıta ekipleri akılalmaz saldırıyı gerçekleştiren esnaf hakkında gereken işlemi yaptı. Dükkan mühürlendi ve işyeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edildi.

Gözaltı kararı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultangazi'deki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' diye bağırdığı için hakaret ederek kovduğu iddia edilen şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında ayrıca, gözaltına alınması için talimat verildiği de öğrenildi.

Çocuk ve ailesi konuştu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, "Reis" diye bağırdığı gerekçesiyle iş yerinin sahibi tarafından ağır hakaretlere maruz kalıp dükkandan kovulmuştu. Tehdit edilen çocuk ve ailesi yaşadıkları düşmanca tavır hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bana it muamelesi yaptı"

16 yaşındaki Musabbin Umeyr Aksoy, ilk olarak olay anında neler yaşandığını şöyle anlattı:

"Olay gecesi 28 Mayıs seçim günüydü. Sokakta kutlama vardı, ben de ortamın sevincini görünce dışarda 'Reis' diye bağırmıştım. Saimoğlu'nda çalışan Kadir Bey de bunu duydu. Fırına girince bana it muamelesi yaptı. Bana 'İtlere burada ekmek satmıyoruz, buradan ekmek alamazsın' deyip oradan kovdu. Oysa ben dışarda 'Reis' diye bağırdım, kendisi bunu çarpıtarak içeride bağırdığımı söyledi. Sonra ben dükkândan hemen dışarı çıktım, başka bir yerden ekmeği aldım, eve gittim. Babama olanı anlattım."

"Daha felaketi oldu"

Aksoy eve döndüğünde babasına durumu anlattığını ifade edip sonrasında yaşananları aktardı:

"Babama ilk anlattığımda babam biraz şok oldu. 'Nasıl böyle bir şey der' dedi. Sonra hafiften kızdı. Konuşmak için oraya gittik ama daha felaketiyle karşılaştık. Babam sakince konuşmaya başladı, şahıs her 'Reis' lafını duyduğunda daha çok çıldırıyordu, sinirleniyordu. Ondan sonra bir tane daha 'Reis' lafını duyunca kendisi bana bıçak çekti. Babamla bana bıçağı doğrulttu. Böyle bir tavır beklemiyordum. Sakince babamla konuşur diye düşündüm ama kendisi bize bıçak çekti. Hedefi bendim. Dışarı çıkmasaydık fırlatacaktı. O çekimleri çeken de benim. Sosyal medyada paylaşan da bendim."



Hem "İtlere ekmek satmıyoruz" hakareti iddiası hem de bıçak çekme olayı iddiasıyla alakalı olarak neler hissettiğini sorduğumuzda

Aksoy şöyle konuştu:

"Aşağılandığımı hissettim, bu yapılanın aşağılayacağı olarak görüyorum. Aşağılanmış gibi hissettim. Müşteri olarak gerekli değeri görmediğimi hissettim, değer görsem zaten bunu yaşamazdım. Bu bir seçim kutlamasıydı. Esnafın tarafsız olması lazım, gelen müşteriye seçim üzerinden yüklenmemesi lazım, tarafsız olması lazım."

Aksoy sözlerine şöyle devam etti:

"Olay sonrası hem şaşırdım hem de üzüldüm. Bir de ablam orada çalışıyordu, 'Kendisine bir şey olacak' diye düşündüm ama bir şey olmadı zaten. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun orayı mühürleyince içime biraz rahatlık geldi. Gerekli ceza verildiği için memnunum."

Çevresinden ne tür tepkiler aldığını anlatan Aksoy:

"Akraba çevremde olayı duyanlar 'Şikâyetçi ol, davanı aç, hakkını hukukunu ara' dediler. Ben de bugün Sultangazi Gazi Karakolu'nda kendisinden şikâyetçi oldum. Sonuna kadar da gideceğim. Sonuna kadar bu olayın takipçisiyim."

Ailenin A Haber'e açıklamaları şöyle:

"Olay tam olarak ben 'Reis' diye bağırdıktan sonra başladı. Ekmek almak için içeriye girdim. O da bana 'İtlere ekmek satmıyorum' dedi. Ben de kendisine 'bütün AK Partililer it mi oluyor ağabey' dedim. O da bana 'evet' dedi. Daha sonra başka bir fırına giderek alışveriş yaptım. Eve döndüğümde durumu babama anlattım. Daha sonrasında babamla tekrar gittik bize aynı ithamlarda bulundu ve bıçak çekti. O sırada başka bir esnaf araya girerek durumu engellendi. Şikayetçi olduk, şahsı savcılığa verdik.

Olayların ardından Sultangazi Belediye Başkanı devreye girerek dükkanın mühürlendiğini dile getirdi. AK Parti'ye verdiğimiz olayların zayi olmadığını tekrardan görmüş olduk."

Kaynak: Sabah