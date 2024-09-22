İtirafçının yeni sözleri bakanlığı harekete geçirdi! Narin Güran soruşturmasına özel ekip

Diyarbakır’da hakkında kayıp ilanı verildikten 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleştirildi.

İtirafçının cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gerek şüpheli gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır’a gönderdiği ortaya çıktı.