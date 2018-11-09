İtirafçı oldu yine de tutuklandı

ANKARA

Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edildikten sonra "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, nöbetçi hakimlik, tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Ferhat Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybettiği Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili de "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlamış, iki astsubayın provokasyon amaçlı bombalama eyleminden yargılanması ve cezalandırılmasını istemişti.

İddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt için bazı imalarda bulunulması sebebi ile kamuoyunda "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianame laikçi çevrelerde yoğun olarak eleştirilmişti.

HSYK, "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlayan Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da 1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etti. Ancak Anayasa değişikliğine ilişkin 2010'daki referandumla hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunun açılmasının ardından, yeniden şekillenen HSYK, ihraç kararını kaldırdı.

Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Meslekten atılmıştı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ferhat Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak kamuoyunun gündemine geldi. Bu itirafların ardından Sarıkaya HSYK 2. Dairesince, 24 Ağustos 2016'da hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı. Kurul, geçen hafta Sarıkaya'yı meslekten ihraç etmişti.