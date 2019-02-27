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“İtikadi açıdan sorun olmasa derdim ki, oruç tutmasaydı da başörtülüleri ağlatmasaydı!”

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat süreci ve sonrasında yaşanan İslam karşıtı faaliyetler hakkında gündemi belirleyecek yorumlarda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
“İtikadi açıdan sorun olmasa derdim ki, oruç tutmasaydı da başörtülüleri ağlatmasaydı!”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, yine gündem olacak sözler sarf edildi. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında Türkiye’de körüklenen İslam karşıtlığının konuşulduğu programda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın mezkûr süreçteki söylemleri ve eylemleri de masaya yatırıldı.

“Hatasız olmasında hepimizin faydası var”

Başörtüsü tartışmalarının olduğu tarihte Deniz Baykal 367 krizini çıkartarak bu ülkeye eşi başörtülü bir kişi Cumhurbaşkanı seçilemez diye ter ter tepinen bir siyasetçi” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Baykal’ın İslam’a karşı olmamasını arzu ederim, bundan da gocunmam. Hiç kimsenin, şu veya bu yanlışı yapmasından dolayı biz bir kâr elde edecek değiliz. Birisi hata yaptığı için ben sevap kazanacak değilim. Belki onun hatasından dolayı ben de günaha giriyorum; engelleyemediğim için, gücüm yetmediği için, dilimle tebliğ edemediğim için ben de günahkar oluyorum. Dolayısıyla herkesin hatasız olmasında hepimizin faydası var. O çerçevede, ‘Deniz Baykal aman tu kaka olsun, karşımızdaki siyasiler hep başörtüsü yasakçısı olsun’ diye bizim bir derdimiz yok. Arzu ederiz, onlar da yasaklara karşı çıksınlar.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun sözleri üzerine Baykal’ın başörtüsüne karşı olmadığını iddia eden sunucu Fatin Dağıstanlı, CHP eski Genel Başkanıyla yaşadığı bir anısını anlattı. Baykal’ın yanında olduğu bir zamanda, eski CHP liderinin oruçlu olduğunu söyleyen Dağıstanlı, kendisinin seferi olduğu için niyetli olmadığını belirtti.

“Allah kabul etsin ama...”

Karahasanoğlu konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

“Beni ilgilendiren şey sivil insanlar, üniversitedeki öğrenciler, İmam-Hatip’e çocuklarını yollamak isteyen anne-babalar, çocuğunun Kur’an öğrenerek yetişmesini isteyen anne-babalar. Onlar arzu ettikleri hayatı çocuklarına veremediler. Çocuklarını üniversitede başörtülü olarak okutamadılar. Bunun müsebbibi olarak da ben Deniz Baykal’ı görüyorum, o tarihteki CHP’yi görüyorum. Evet, orucunu tutmuşsa Allah kabul etsin. Nefsî olarak konuşacak olsam, itikadi açıdan bunun haşa Allah’a yönelik bir imansızlık göstergesi olacağı noktasında tereddüdüm olmasa, çıkar derim ki; keşke o orucu tutmasaydı da, o başörtülü öğrencileri de ağlatmasaydı. İtikadi açıdan sakat olduğu inancındayım. Her şeyi Allah bilir. Allah’a imanımız tamdır bizim. Orucunu tutmuş, Allah kabul etsin diyorum. Ama o başörtülü kızları ağlatmayacaklardı. Bunun da altını çiziyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:23
  1. Akit TV
  2. Deniz Baykal
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Manşetlerin Dili
  6. CHP
  7. 28 Şubat
  8. başörtüsü yasağı

YORUM YAZ

  • karışık işlerkarışık işler30 dk önce
    gönül isterki herkes imana gelsin, menderesi muştayla yaralayan teröristi,baş örtüsüne ölümüne karşı çıkan din düşmanını, dinsziliği ahlaksızlığı cumhuriyet kazanımı ilan eden, milletin oyuna rağmen başörtülü diyen cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıkan demokrasi düşmanını mı, savunmak size kaldı vah vah ne günlere kaldık
  • AbdullahAbdullah41 dk önce
    Ünlü gazeteci dediği de gazetenin sahibinin oğlu. Te allam. Babasının gazetesi olmasa ne yapacaktı?
  • gariyybanngariyybann43 dk önce
    ne güzelde yazmışsın be yazar efendi...helal olsun sana...Allah biliyor ya o dönem sadeceİNANCININ GEREĞİ olduğu için başını örten bacılarımız büyük hakaretler maruz kaldılar..buna rağmen yılmadılar vehaklarını her platformda aradılar..aramaya çalıştılar....i yaşadıkları hayata bakıldığında talepleri o kadarsamimiydiki taraflı tarafsız herkesin destek bulabiliyorlardı..çünkü gerçekten dini gereği başörtsü takıyor ve hayatınıda dininin emir ve yasaklarına göre yaşıyorlardı..yazar efendi bir gün şunuda yazarmısın özellikle son 15 senede milimmilim başörtüsünün içi nasıl boşaltıldı ve toplumda saygınlığı geçmişe göre nerelere indirgendi...günümüzde artık kaç kişi hem başörtüsü takıp hem namaz kılıyor mesela...yada hem başörtüsü takıp hem dapdar kot..tayt..vücudunu sımsıkı saran etek ve tişört giyiyor vede aynı zamanda flört ediyor...yazar efendi vallahi gemişte zalimin mazluma zulmü beni bu gün üzüldüğüm kadar üzmedi...2003-2019 arası kim var kardeşim iktidarda..20 sene evvel toplumun çok büyük bir kısmının gözünde büyük bir saygınlığı olan başörtüsünü.. türbanı kim bu hale getirdi...artık başörtüsü takanlar bile birbirlerine eskide baktıkları gözle bakmıyorlar.. bakamıyorlar...tüm zulümlere rağmen keşkeeski saygınlığı olsa..keşke gerçekten örtü vasfıyla takılıp o istikamette yaşansa..keşke ..keşke...keşke.. bunların çok ama çoook farkında olduğunuzu biliyorum yazar efendi...sorumluları ile beraber yazın bakalımda mertliğinizi görelim
  • nurinuri43 dk önce
    ilahi Adalet er veya gec tecelli eder
  • hamidohamido1 sa önce
    Öldükten sonra uyanmanın faydası varmı?Bu adam öyle bir gaflet e dalmıştı ki kendisine yapılan şantajın bile kimden nereden geldini anlayamadı. Tevbe kapısı güneş batıdan doğa na kadar açık. Lakin daha önce ihlas lazım. Eski büyüklerimiz derlerdiki lstemeyene Allah da vermez...
  • Ali DENİZZAli DENİZZ1 sa önce
    İtikadi açıdan sakat olduğu inancındayım.Diyen birisi itikadi açıdan sıkıntı olmasa derdim diyeceği şeyleri de diyemez. Din Allah(c.c.) ın dinidir. Herşeye Kadir olan muhakkak ki Allah(c.c.) dur. Bence hiç demesen senin için daha güzel olacaktı yazar kardeşim.

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