“İtikadi açıdan sorun olmasa derdim ki, oruç tutmasaydı da başörtülüleri ağlatmasaydı!”

yeniakit.com.tr Akit TV’de, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, yine gündem olacak sözler sarf edildi. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında Türkiye’de körüklenen İslam karşıtlığının konuşulduğu programda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın mezkûr süreçteki söylemleri ve eylemleri de masaya yatırıldı.

“Hatasız olmasında hepimizin faydası var”

“Başörtüsü tartışmalarının olduğu tarihte Deniz Baykal 367 krizini çıkartarak bu ülkeye eşi başörtülü bir kişi Cumhurbaşkanı seçilemez diye ter ter tepinen bir siyasetçi” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Baykal’ın İslam’a karşı olmamasını arzu ederim, bundan da gocunmam. Hiç kimsenin, şu veya bu yanlışı yapmasından dolayı biz bir kâr elde edecek değiliz. Birisi hata yaptığı için ben sevap kazanacak değilim. Belki onun hatasından dolayı ben de günaha giriyorum; engelleyemediğim için, gücüm yetmediği için, dilimle tebliğ edemediğim için ben de günahkar oluyorum. Dolayısıyla herkesin hatasız olmasında hepimizin faydası var. O çerçevede, ‘Deniz Baykal aman tu kaka olsun, karşımızdaki siyasiler hep başörtüsü yasakçısı olsun’ diye bizim bir derdimiz yok. Arzu ederiz, onlar da yasaklara karşı çıksınlar.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun sözleri üzerine Baykal’ın başörtüsüne karşı olmadığını iddia eden sunucu Fatin Dağıstanlı, CHP eski Genel Başkanıyla yaşadığı bir anısını anlattı. Baykal’ın yanında olduğu bir zamanda, eski CHP liderinin oruçlu olduğunu söyleyen Dağıstanlı, kendisinin seferi olduğu için niyetli olmadığını belirtti.

“Allah kabul etsin ama...”

Karahasanoğlu konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

“Beni ilgilendiren şey sivil insanlar, üniversitedeki öğrenciler, İmam-Hatip’e çocuklarını yollamak isteyen anne-babalar, çocuğunun Kur’an öğrenerek yetişmesini isteyen anne-babalar. Onlar arzu ettikleri hayatı çocuklarına veremediler. Çocuklarını üniversitede başörtülü olarak okutamadılar. Bunun müsebbibi olarak da ben Deniz Baykal’ı görüyorum, o tarihteki CHP’yi görüyorum. Evet, orucunu tutmuşsa Allah kabul etsin. Nefsî olarak konuşacak olsam, itikadi açıdan bunun haşa Allah’a yönelik bir imansızlık göstergesi olacağı noktasında tereddüdüm olmasa, çıkar derim ki; keşke o orucu tutmasaydı da, o başörtülü öğrencileri de ağlatmasaydı. İtikadi açıdan sakat olduğu inancındayım. Her şeyi Allah bilir. Allah’a imanımız tamdır bizim. Orucunu tutmuş, Allah kabul etsin diyorum. Ama o başörtülü kızları ağlatmayacaklardı. Bunun da altını çiziyorum.”