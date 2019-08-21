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İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk oranı yüzde 100 oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan:- "YKS yerleştirme sonuçlarına göre fakültemiz bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanları doldu. 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bu tescillenecek"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk oranı yüzde 100 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre fakülteleri bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanlarının dolduğunu, 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bunun tescilleneceğini bildirdi.

Şencan, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği puan aralıklarına göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih ederek yerleşen tüm öğrencileri, bölümlerine kaydolmak üzere üniversiteye davet etti.

Teknolojik ilerlemeler ve yeni eğitim yöntemleri doğrultusunda güncelledikleri ders içerikleri ile yeni akademik yıla hazır olduklarını aktaran Şencan, İTİCÜ'nün akademik gücü ve iş dünyası ile iç içe olması bakımından tercih edilirlikte üst sıralarda yer aldığını anlattı.

Şencan, öğrencileri zorunlu ve gönüllü stajlarda desteklediklerini, onların iş hayatlarına başlangıç noktalarında tecrübe kazanmalarını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakültemizde mesleki seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, BISTLAB gibi laboratuvar uygulamalarıyla öğrencilerimiz iş dünyasındaki hareketliliği gerçek zamanlı olarak görebilmektedirler. Ayrıca her bir öğrencimiz, ilgilendikleri sektörün önemli yöneticileriyle irtibat halindeler.

Derslerde ve etkinliklerde onlarla bir araya gelip, deneyimlerinden faydalanabiliyor, kariyer fırsatlarına ulaşabiliyorlar. Ticaret Uygulama Okulları (TUYO) projesi ile öğrencilerimiz, ticaretin nabzının attığı Tahtakale, Doğubank, Laleli, Perşembe Pazarı, Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'da uygulamalı eğitimler alabiliyor.”

- "En büyük destekçimiz İTO"

Şencan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında farklı projeleri devreye aldıklarını belirterek, "Girişimci Koçluğu Projesi, İhracata İlk Adım Projesi ve İTO Fuar Takımı Projesi bunlardan sadece birkaçı. Öğrencilerimiz, bölümlerine göre ilerlemek istedikleri meslek tercihlerinden yola çıkarak projelerde yer alıyor. İTO da her projemizde bizlere destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, YKS sonuçlarına göre 2019-2020 akademik yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin doluluk oranının lisans programlarında yüzde 91,50 olarak gerçekleştiği, yüzde 100 doluluk oranına işletme ve hukuk fakültelerinin ulaştığı bilgisi yer aldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
  1. İTİCÜ

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