İthalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz

BAE’yle enerji ve tabii kaynaklar alanında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, “Toplam 29.7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, deniz üstü rüzgâr ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ile nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el ele hayata geçirme taahhüdünde bulundu” diye yazdı.

Bayraktar, Türkiye’nin 2053’e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğuna işaret etti. Ülkenin elektriğinin yüzde 45’ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını ve bu alanda Avrupa’da beşinci; dünyada ise 12’nci sırada olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, makalede “Dost ve müttefiklerimizle yakın iş birliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Kararları duygusal değil rasyonel şekilde alarak akıllı bir enerji dönüşümü öngörüyoruz. Böylece arz güvenliğimizi muhafaza ederken enerji sepetini çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizi enerji merkezine dönüştürerek yatırımcılar için güvenli liman olmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda petrol ve doğal gaz üretimimizi arttıracak, enerji sepetimizi çeşitlendirmek için nükleer santraller inşa edeceğiz” görüşlerine yer verdi.

Reform dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanmasıyla birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını kaydeden Bayraktar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde üst düzey ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek, Avrupa ile Ortadoğu’da enerji güvenliğine katkıda bulunmak, gelecek 30 yılda karbon-nötr bir ekonomiye sahip olmak için çabalarımızı iki kat artıracağız” açıklamasını yaptı.

Bayraktar, gelecek dönemde Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar alanında kazan-kazan senaryoları oluşturmayı sürdüreceğini aktardı.

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