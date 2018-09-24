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İtfaiyenin 2 metrelik hatası canından etti!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde eşinden ayrılan genç bir kadın girdiği bunalım sonucu bir binanın 5. katından atladı. Eylem öncesi koruma tedbiri için yere şişme branda açan itfaiye ekipleri noktayı tutturamayınca, genç kadın zemine çakılarak hayatını kaybetti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:38
İtfaiyenin 2 metrelik hatası canından etti!

Ordu'da Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Neslihan Yılmaz (26) adlı bir kadın, bir süre önce eşinden ayrıldı. İki çocuğuyla baş başa kalan kadın bunalıma girdi.

Girdiği bunalım sonucu canına kıymaya karar veren Neslihan Yılmaz, sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın teras katına çıktı.

İTFAİYE BRANDA AÇTI AMA...

Kadını görenler polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri şişme branda açtı. Neslihan Yılmaz ise bir anda kendini boşluğa bıraktı. Şişme brandanın iki metre ilerisinde zemine çakılan genç kadın ağır yaralandı. Bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Ambulans tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Neslihan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 16:38
  1. Ordu
  2. Altınordu
  3. İntihar
  4. 5'inci kattan atladı
  5. itfaiyenin hatası
  6. 2 metrelik hata
  7. ölüm

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