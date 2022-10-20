İtfaiye ve zabıta memuru alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
İstenen başvuru belgelerini, 05/12/2022 tarihinden 09/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.
• Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurum doktoru tarafından yapılacaktır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
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