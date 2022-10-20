İtfaiye ve zabıta memuru alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

İstenen başvuru belgelerini, 05/12/2022 tarihinden 09/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir.

• Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurum doktoru tarafından yapılacaktır.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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