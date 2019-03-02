İtfaiye ve zabıta alımları 2019 | Hangi kurum zabıta, itfaiye eri alacak?

Belediye kadrolarına lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu devlet memuru alımı kapsamında zabıta ve itfaiye eri alımları yapılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri ve 70 zabıta memuru alımı ile ilgili detaylar yazımızda...

Hangi kurum itfaiye eri personeli alacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı personel alımları kapsamında 70 zabıta memuru alımı ile 100 itfaiye eri personel alımı yapıyor. Lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu 100 itfaiye eri ile 70 zabıta memuru alımı yapılacak.

Belediye İtfaiye eri kontenjanları

Ortaöğretim Mezunu 66 İtfaiye Eri alımı için Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.Önlisans Mezunu 18 İtfaiye Eri alımı için İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.