0553 313 94 23

İtfaiye ve zabıta alımları 2019 | Hangi kurum zabıta, itfaiye eri alacak?

Belediye kadrolarına lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu devlet memuru alımı kapsamında zabıta ve itfaiye eri alımları yapılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri ve 70 zabıta memuru alımı ile ilgili detaylar yazımızda...

02 Mart 2019 Cumartesi 22:04
İtfaiye ve zabıta alımları 2019 | Hangi kurum zabıta, itfaiye eri alacak?

Belediye kadrolarına lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu devlet memuru alımı kapsamında zabıta ve itfaiye eri alımları yapılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri ve 70 zabıta memuru alımı ile ilgili detaylar yazımızda...

Hangi kurum itfaiye eri personeli alacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı personel alımları kapsamında 70 zabıta memuru alımı ile 100 itfaiye eri personel alımı yapıyor. Lise, önlisans ve lisans mezunu kadrolu 100 itfaiye eri ile 70 zabıta memuru alımı yapılacak.

Belediye İtfaiye eri kontenjanları

Ortaöğretim Mezunu 66 İtfaiye Eri alımı için Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.Önlisans Mezunu 18 İtfaiye Eri alımı için İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:04
  1. Diyarbakır
  2. belediye itfaiye alımı
  3. belediye itfaiye eri alımları
  4. diyarbakır belediyesi
  5. diyarbakır belediyesi itraiye eri alımı 2019
  6. diyarbakır itfaiye personeli alımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    1. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    2. Sudan'da Demokratik Birlik..
    3. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    4. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    5. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    6. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    7. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    8. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    9. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    10. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    11. Maçın ardından
    12. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Hububat sektörü iş dünyası..
    14. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    15. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    16. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    17. Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor
    18. Genç Başkan, gençlerle buluştu
    19. Snowkite Dünya Kupası
    20. Muğla'da evde yangın: 1 ölü
    21. Başkan Özdemir: "Diğer adaylara göre..
    22. İsrail’e "AA foto muhabirini serbest..
    23. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Dünyanın, en yeni,..
    25. Uğur Işılak Gümüşhane'de konser verdi
    26. Vedat Muriç: “Kendi adımıza..
    27. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü..
    28. "Milletin emrinde olanlar yine..
    29. CHP Tunceli il başkanı istifa etti
    30. Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı