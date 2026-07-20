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Gündem İtfaiye söndürünce yeniden yakmıştı! Artvin'de iki kez yanan evi kundaklayan eski eş tutuklandı
Gündem

İtfaiye söndürünce yeniden yakmıştı! Artvin'de iki kez yanan evi kundaklayan eski eş tutuklandı

Yeniakit Publisher
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İtfaiye söndürünce yeniden yakmıştı! Artvin'de iki kez yanan evi kundaklayan eski eş tutuklandı

Artvin'in Hopa ilçesinde aynı gün içinde iki kez yanan evin kundaklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ev sahibinin eski eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Temmuz'da Sundura Mahallesi'nde Muhammet Topal'a ait evde çıkan yangın, Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Kısa süre sonra aynı evden yeniden duman yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahale etti. İtfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma başlatan Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 gündür evde bulunmayan kadının eski eşi M.Ç.'nin önce evi ateşe verdiği, ilk yangının söndürülmesinin ardından tekrar eve girerek bu kez farklı bir odayı da kasten yaktığı belirlendi.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde yangınları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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