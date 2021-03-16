İtfaiye eri olmak isteyenler için fırsat

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Edirne Belediyesi bu kapsamda 13 personel alımı yapacak. Kadrolara müracaatlar 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kabul edilecek.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

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