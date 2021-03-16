İtfaiye eri olmak isteyenler için fırsat
Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla ilk defa atanmak üzere İtfaiye Eri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Edirne Belediyesi bu kapsamda 13 personel alımı yapacak. Kadrolara müracaatlar 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kabul edilecek.
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
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