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Ekonomi İtfaiye eri olmak isteyenler için fırsat
Ekonomi

İtfaiye eri olmak isteyenler için fırsat

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla ilk defa atanmak üzere İtfaiye Eri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:17:00 -
İtfaiye eri olmak isteyenler için fırsat

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Edirne Belediyesi bu kapsamda 13 personel alımı yapacak. Kadrolara müracaatlar 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kabul edilecek.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

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