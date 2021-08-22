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Ekonomi İtfaiye eri alınacak
Ekonomi

İtfaiye eri alınacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:30:00 -
İtfaiye eri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ilan  edilen  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinin   birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar,  yazılı  ve  uygulamalı  sınava  katılabilmek  için;  27/09/2021-01/10/2021  tarihleri arasında istenen  belgeler  ile  birlikte  sağlık  personeli  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü yaptırmak  üzere  Yunus  Emre  Mahallesi  İsmet  Karaokur  Bulvarı  Necip  Fazıl  Kısakürek  Kültür Merkezi    Onikişubat/Kahramanmaraş    adresine    şahsen    müracaat    ederek    başvuru    sürecini tamamlayacaklardır.

Posta  ve  e-mail yolu ile  veya eksik bilgi  ve  belgelerle ya  da  nitelikleri  uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyece değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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