İtfaiye aracının lastiği bomba gibi patladı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde itfaiye aracının lastiğinin hava basılırken patlaması sonucu bir itfaiye personeli yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Birecik İtfaiye Amirliği'nde meydana geldi. İtfaiye aracının lastiği, hava basıldığı sırada patladı. Patlamanın etkisiyle lastiğin yakınında bulunan itfaiye personeli H.G., savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.G., ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.G., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Lastiğin patlama ve bu sırada yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.