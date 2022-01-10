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Gündem İtfaiye aracı kaza yaptı! Ölüler var
Gündem

İtfaiye aracı kaza yaptı! Ölüler var

Bursa'nın Orhaeli ilçesinde bir ihbara giden itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 12:07:00 - 2022-01-10 12:32:20
İtfaiye aracı kaza yaptı! Ölüler var

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile ile kazaya müdahale etmek için yola çıkan 4 kişilik ekip Nalınlar Mahallesindeki orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi. Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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