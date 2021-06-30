‘İt’e, 20 bin lira para cezası

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5 Haziran 2019 tarihinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sıfatı ile Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da gerçekleştirdiği program sonrasında yasal hakkı olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemesindeki tartışma tazminatla neticelendi. İmamoğlu, o tarihdeki Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ‘it’ diyerek hakaret ettiği için, açılan davada 20 bin TL ödemeye mahkum oldu.

Faizi hariç 20 bin lira ödeyecek

5 bin yıllık Türk devlet geleneğini hiçe sayarak, devletimizin onurlu bir makamını temsil eden valiye ‘it’ diyerek hareket eden İmamoğlu, Türk yargısı tarafından tazminata mahkum edildi. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından dün 9’uncu duruşması yapılan davada, mahkeme İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti. Vali Seddar Yavuz’un Avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davasının sonuçlandığını belirterek, “İmamoğlu, Vali Yavuz’a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek” dedi.

