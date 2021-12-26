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Gündem 'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu
Gündem

'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu

Batı'nın fonladığı ve sokakları kaos ortamına çekmeye çalışan 'itçiler', sosyal medyada 'ajitasyon' yaparak başıboş köpeklerin barınaklarda toplanmasına karşı çıkarken köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İstanbul'un ilçesi Sultangazi'de başıboş bırakılan pitbull'un saldırdığı 2 çocuk hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 19:19:00 -
'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu

Bir süre besleyip hevesleri bitince de sokağa terk eden sözde "hayvanseverler"in köpekleri, sokaklarda çocuklara saldırmaya devam ediyor.

İstanbul'un ilçesi Sultangazi'de başıboş bırakılan pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası 2 çocuk hastanelik oldu.

Yaralanan 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisler pitbullu halı sahaya hapsetti. Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak götürürken, ekipler inceleme başlattı.

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