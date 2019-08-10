İtalyanların meşhur bolonez sosunun sırrını açıklıyoruz!

Makarnanın hangi ülkede icat edildiği konusunda çok fazla iddialar olsa da bu leziz yiyeceğin anavatanı olanak İtalya gösterilir. Çizme’de, farklı görünümde onlarca makarna çeşidine aynı bollukta soslar eşlik eder. İtalyanlar kimi zaman limonla kimi zaman fesleğenle süslerler makarnaları. Yapılan soslar, kullanılan malzemeler bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Çünkü İtalyanlar makarnalarını coğrafi bölgelerde yetişen mahsullere göre lezzetlendirmeye bayılır. İtalyanların en meşhur soslarından biri de bolenezdir. Kıyma ve domatesle yapılan bu sos İtalya'nın Bologna şehrine özgüdür. İşte, Bolognalıların dünyaca ünlü sosunun püf noktası...

Bolenez sos tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç

2 adet kereviz sapı

1 adet kırmızı soğan

Yarım kilo kıyma

6-7 diş sarımsak

3 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

Çeyrek su bardağı krema

Çeyrek su bardağı süt

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım limonun suyu

Defne yaprağı

Fesleğen

Tuz

Karabiber

Parmesan peyniri

Öncelikle fırınınızı ısıtın.

Fırına güzelce yıkadığınız üç domatesi yerleştirin.

Domatesler pişince, fırından alın.

Bir süre domateslerin ılınmasını bekleyin.

Ilınan domatesleri rondodan geçirip, püre haline getirin.

İşte, meşhur sosun en önemli püf noktası domatesleri pişirme ve sos haline getirme kısmıdır.

Tencerenin içerisine zeytinyağı alın.

Tencereye soğan, havuç ve kereviz saplarını alıp soteleyin.

Yaklaşık 5 dakika sonra tencereye sarımsakları ilave edin.

Sarımsakların kokusu çıkınca tencereye kıymayı ekleyin.

Kıymanın üzerine domates sosunu ve salçayı ilave edip karıştırın.

Son olarak tencereye defne yapraklarını atın.

Sos piştiğinde defne yapraklarını tencereden çıkarmayı unutmayın.

Servis aşamasında fesleğen ve parmesan peynir kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun…