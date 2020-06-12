İtalyanların gözünden Viyana kuşatması
İkinci Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı birliklerini zar zor püskürtmeyi başaran Avrupalılar, çevirdikleri filmlerle bu anları köpürterek avunmaya çalışıyor.
IV. Mehmet devrinde Viyana kapılarına dayanan Osmanlı Devleti, Avrupalılar tarafından halen unutulamadı.
Birçok sanat eserinde Osmanlı'ya karşı elde ettikleri zaferleri işleyen Avrupalılar, sinema filmlerinde de atalarımıza kendilerini efsaneleştirerek yer veriyor.
2012 yılında vizyona giren "11 Eylül 1683" isimli sinema filminde, İkinci Viyana Kuşatması sırasında Jan Sobieski komutasındaki Leh topçu birliklerinin Osmanlı birliklerini bombalaması hadisesi işlenmişti. Söz konusu sahne, çeşitli nedenlerle sosyal medyada tekrar yayılmaya başlandı.