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Kültür - Sanat

İtalyanların gözünden Viyana kuşatması

İkinci Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı birliklerini zar zor püskürtmeyi başaran Avrupalılar, çevirdikleri filmlerle bu anları köpürterek avunmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:13:00 -

IV. Mehmet devrinde Viyana kapılarına dayanan Osmanlı Devleti, Avrupalılar tarafından halen unutulamadı.

Birçok sanat eserinde Osmanlı'ya karşı elde ettikleri zaferleri işleyen Avrupalılar, sinema filmlerinde de atalarımıza kendilerini efsaneleştirerek yer veriyor.

2012 yılında vizyona giren "11 Eylül 1683" isimli sinema filminde, İkinci Viyana Kuşatması sırasında Jan Sobieski komutasındaki Leh topçu birliklerinin Osmanlı birliklerini bombalaması hadisesi işlenmişti. Söz konusu sahne, çeşitli nedenlerle sosyal medyada tekrar yayılmaya başlandı.

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Yorumlar

DİRİLİŞ ETRUĞRULDAN BİRAZ ÖRNEKALIN

gelin bizden biraz kostüm alında adamgibi çevirin adam kalmadıysa adamda yolarız
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