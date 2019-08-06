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İtalyanların dillere destan zeytinyağlı krakerini evde hazırlamanız mümkün!

Hem hafif hem de lezzetli bir kraker tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, buram buram Akdeniz kokan kraker tarifi...

06 Ağustos 2019 Salı 12:59
İtalyanların dillere destan zeytinyağlı krakerini evde hazırlamanız mümkün!

İtalyan mutfağı buram buram Akdeniz kokar. İtalyanlar kendi yemek kültürleri için 'basit ama lezzetli' ifadesini kullanır. Bir paket makarna ve bir miktar krema ile şaheserler ortaya çıkaran İtalyanlar, atıştırmalıklar konusunda da son derece yetenekli. İtalya'da hazırlanıp paketlendikten sonra tüm dünyada satışa çıkan o meşhur zeytinyağlı krakeri evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ne dedik; İtalyanların öyle zor tariflerle işi olmaz.

İtalya'nın dünyaca ünlü zeytinyağlı krakeri

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kepek unu
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı su
  • Kurutulmuş ya da taze biberiye
  • Deniz tuzu 

Öncelikle unu bir yoğurma kabına ya da ayaklı miksere alın.

Unun içerisine yavaş yavaş tuz, su ve zeytinyağını ilave edin.

Hamuru yoğururken gerek olması durumunda bir miktar daha su kullanabilirsiniz.

Hamur kıvam alınca 10 dakika kadar dinlenmesi için tezgahta bırakın.

İki tepsiye yağlı kağıt serin.

Hamurunuzu da iki eşi parçaya bölün.

Hamurun iki parçasını da ayrı ayrı ince bir tabaka elde edecek şekilde açın.

Hamurları tepsilere yerleştirin.

Bir bıçak yardımıyla krakerlere şekil verin.

Hamurların üzerine deniz tuzu ve biberiye serpiştirin.

Krakerleri önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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