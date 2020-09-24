İtalyanların çaldığı 1800 yıllık kitabe 23 sene sonra alınabildi

Lidyalılara ait 1800 yıllık kitabe için Kültür ve Turizm Bakanlığı tam 23 yıl uğraştı. Türkiye’den çalınarak İtalya’ya götürülen kitabe, İtalyan Kültür Polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarına yapılan baskında ele geçirildi. Aradan geçen süreçte karşılıklı davalar ve Türkiye’nin sunduğu deliller sonucu eserin iade edilmesine karar verildi.

Bakanlık yetkililerinin teslim almasının ardından THY’nin Roma’dan havalanan uçağına yüklenen kitabe, İstanbul Havalimanı’na getirildi. Özel bir kutu içerisinde muhafaza edilen tarihi eser, THY’nin yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS) ekiplerince uçaktan indirildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal tarafından teslim alınan tarihi eser, incelendikten sonra yetkililerin gözetiminde TGS’ye ait yük aracına konuldu.

Tarihi eserle birlikte İstanbul’a gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner, bakanlığın uzun hukuki uğraşları sonucu Roma’dan İstanbul’a getirilen tarihi eserin bugün saat 12.30’da Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından kamuoyuna gösterileceğini belirterek, “Gururla eserimizi ülkemize getirdik. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Böylece yurt dışındaki bir tarihi eserimiz daha ait olduğu topraklara geri dönmüş oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.