İtalyanlardan beklenmedik adım! Türkiye'ye taşıma kararı aldılar

İtalyanlar, Uzak Doğu'daki otomobil fabrikalarını ve üretimlerini Türkiye'ye taşıma planları yapıyor. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, 'Türkiye'ye yönelik bir hareket var. İtalyan yetkililer, Türkiye'ye gelmek isteyen firma sayısında artış olduğunu söyledi.' dedi.

Pandemi döneminde kopan lojistik ağ ve tedarik süreci otomotiv sanayisi yatırımlarında Türkiye'yi cazibeli hale getirdi. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Uzak Doğu üretim merkezlerinden Türkiye'ye yönelik bir hareket var. Türkiye'ye gelmek isteyen İtalyan firma sayısında artış var. Bunu gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk dokuz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise yüzde 12 artışla 996 bin 926 adedi buldu. Toplantıda Türkiye otomotiv pazarını ve üretimini değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivde son dönemde yabancı yatırımların arttığını söyledi.

Tedarik zinciri yer değiştiriyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, İtalyanların son dönemde Uzak Doğu'daki fabrikalarını ve üretimlerini Türkiye'ye taşımak istediklerini vurgulayan OSD Başkanlığı'nın yanı sıra TOFAŞ Fiat CEO'su olan Cengiz Eroldu, "Tedarik zincirinde dünyada bir yer değiştirme durumu var. Şimdi Uzak Doğu üretim merkezlerinden Türkiye'ye yönelik bir hareket var. Bunu gözlemliyoruz. Geçen gün ben İtalya Ticaret Odası'yla konuşuyordum. Mesela Türkiye'ye gelen, gelmek isteyen İtalyan firması sayısında artış var son zamanlarda. Çünkü Uzak Doğu'da yaptırdıkları üretimleri Türkiye'ye taşımak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Enerji krizinde Türkiye'nin Avrupa'dan pozitif ayrıştığını ve böyle bir durumun yaşanmadığını söyleyen OSD Başkanı "Türkiye'de enerji fiyatları Avrupa'dan daha ucuz. Bizde şu an için bir duruş görünmüyor. Fakat son çeyrek bu konuda birçok sürprize açık. Çip krizinden dolayı geçmişte birçok üretim aksaması yaşadık. Şimdi enerji yüzünden parça üretiminden kaynaklı bütünü etkileyen bir tablo ortaya çıkabilir." açıklamasını yaptı.

Kapasite kullanımı yüzde 66

Türkiye'deki otomotiv üretimin büyümeye paralel olarak yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu ifade eden Eroldu, "Yüzde 60 olan kapasite kullanımımız ilk 9 ay sonunda yüzde 66'ya yükselmiş oldu. Toplam araçlarda Türkiye'nin yüzde 45'ini şu an yerli sanayi cevaplıyor. Bu otomobilde yüzde 39, hafif ticarilerde yüzde 59, kamyonda yüzde 67, traktör ve otobüste de yüzde 100'ler seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Filoların ve ticari araçların alımında büyük kredi sorunu olduğunu, bunun ileride derin yaralar açacağını vurgulayan OSD Başkanı Eroldu, "Bugün ülkede ciddi yenilenmesi gereken kurumsal müşterinin araç parkı var. Fakat finansman sağlanamıyor. O otomotiv sanayinin önünde ciddi bir engel olarak duruyor. İhraç pazarları da daralırsa ticari araç üretimi sıkıntıya düşer. Hem istihdam hem de sanayimizin korunması açısından önemli. Bunun önleminin alınması gerekiyor" dedi. Yatırımlık otomobil alımının durduğunu söyleyen Eroldu, yeni alımların ihtiyaç dahilinde olduğunu ifade etti.

İhracata 40 bin revize

Bu yılki öngörülerini de paylaşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Üyelerimizden gelen bilgiye göre bir miktar azalma olacağı yönünde beklentimiz mevcut. Bizim 1 milyon 70 bin adet ile 1 milyon 140 bin adet arası ihracat öngörümüz vardı. Sizlerle son toplantıda paylamıştık. Şimdi onları 40'ar bin 30'ar bin tane azaltıyoruz. Ama yine de şuna dikkat çekmek istiyorum; baktığımız zaman yine geçen seneye göre yüzde 11 ile yüzde 17 arasında bir artış gösteriyor ki ilk 9 ayda da ihracatta iki buçukluk artışımız var. Bu demek ki son çeyrekte bulunurluğun ve ihracatın daha fazla olacağı göstergesi" açıklamasında bulundu.