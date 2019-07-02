İtalyanlar Sinan Gümüş'ün yeni takımını duyurdu

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

Football Italia'nın haberine göre Genoa, Sinan Gümüş ile her konuda anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcunun ismi, uzun bir süredir Genoa ile anılıyordu.

5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.