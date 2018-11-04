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İtalyanlar resmen duyurdu! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı

İtalyan basını Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılacağını iddia etti.

04 Kasım 2018 Pazar 01:28
İtalyanlar resmen duyurdu! İşte Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, devre arasında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Tuttosport gazetesinin haberine göre Milan, yeni transfer Lucas Paqueta'ya yer açmak için devre arasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.

LEIPZIG VEYA FRANKFURT

Çalhanoğlu'nun Almanya'ya geri döneceği, Red Bull Leipzig veya Eintracht Frankfurt'a gitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso tarafından son haftalarda kesik yiyen Milli futbolcu, 2017'de 21 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.

GATTUSO: ''SIKINTI YAŞIYOR''

Öte yandan Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, yaptığı açıklamada ''Hakan, fit olmak için elinden geleni yapıyor. Son maçta sıkıntı yaşadığını gördünüz.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 01:28
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. Milan
  3. İtalya
  4. İtalya Serie A
  5. Gennaro Gattuso

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