İtalyanlar basını: Fenerbahçe'ye Sırp hoca...

Süper Lig’e Phillip Cocu yönetiminde tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe’de Ankaragücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor.

İtalyan basını, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkma kararı alan Sarı-Lacivertliler’in Sırp hoca Sinisa Mihajlovic’e de teklif yaptığını iddia etti.

Corriere dello Sport, sezon başında Sporting Lizbon’a imza attıktan 9 gün sonra ayrılan 49 yaşındaki Mihajlovic’in Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığını yazdı.

Sırp hocanın ismi Rize mağlubiyeti sonrası Türk basınında yer almış ancak Fener yönetimi, “Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle görüşmemiz olmamıştır” denilerek yalanlanmıştı.

Ali Koç yönetiminin yeni teknik direktör konusundaki kararını derbi sonrası vermesi beklenirken, taraftarların Ersun Yanal için başlatığı kampanyada 50 bin imzaya ulaşıldığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında Blanc ve Lucescu başta olmak üzere 15’e yakın teknik adam isminin olduğu belirtiliyor.