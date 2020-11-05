İtalyan Tasarım Günleri başladı

İSTANBUL (AA) - İtalyan ve Türk tasarımcıların katılımıyla moda, mimari ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda yeni eğilimlerin tartışılacağı İtalyan Tasarım Günleri 2020, açılış paneliyle başladı.

Galataport İstanbul'un mekan sponsorluğunda 5 Kasım - 15 Aralık'ta dijital olarak gerçekleşecek etkinliğin ilk paneli YouTube'da eş zamanlı yayınlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mimar Dr. Pınar Sipahi'nin moderatörlüğünü üstlendiği, açılış paneline İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Istituto Europeo di Design Bilimsel Koordinatörü Carlo Branzaglia ve Luca Molinari Studio'dan Mimar Prof. Luca Molinari konuk oldu.

Sgarbi, İtalyan Tasarım Günleri'nin büyük bir imkan olduğunun altını çizerek, "Öncelikle katılımcıların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçirdiğimiz bu zor günlerde bu etkinlik daha da önemli. Tasarımla ilgilenen her insan için büyük bir olanak. Tasarımla ilişkili değişik alanlardaki bütün öğrenciler için, bu alanda çalışan insanlar için..." diye konuştu.

Molinari de bugünün yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, "İstanbul'da önümüzdeki ay boyunca etkinlikler devam edecek. Ne yazık ki online bir süreç olacak ama İtalya ile Türkiye arasındaki diyaloğun harika bir temsili bu. İtalyan ve Türk öğrencilerin etkinlik kapsamında katılacağı yarışmalar da bunun güzel bir iş birliği olduğunu ve genç jenerasyon için büyük bir imkan olduğunu gösteriyor. Bence bu geleceğe verebileceğimiz en iyi mesaj. Umudun ve genç tasarımcılara yatırımın mesajı." ifadelerini kullandı.

İtalyan Tasarım Günleri programının çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu aktaran Carlo Branzaglia ise, "Bu iletişimle, paylaşımla alakalı. Bizim için tasarıma bakmanın değişik yollarını birbirine bağlayan doğal bir köprü görevi görüyor. Aynı zamanda bu bakış açılarını imkan bulabildiği kadarıyla birbiriyle ilişkilendiriyor." dedi.

- İtalyan Tasarım Günleri

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve çekimleri Galataport İstanbul'da gerçekleştirilecek İtalyan Tasarım Günleri 2020 (IDD'20)'nin teması "Geleceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik" olarak belirlendi.

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlıkları tarafından 100’den fazla büyükelçilik ve konsoloslukla aynı anda organize edilen etkinlik ilk kez dijital olarak gerçekleştirilecek.

İtalyan Tasarım Günleri, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliğinde ve Galataport İstanbul'un mekan sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Yıldız Teknopark iş birliği ile hayata geçecek.

İtalya, İzmir ve Ankara Konsolosluklarının da katılımı ile gerçekleştirilecek 11 panele toplam 40 panelist konuk olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Mimar Pınar Sipahi’nin Galataport İstanbul’dan gerçekleştireceği oturumların yanı sıra, dünyaca ünlü mimar ve küratör Prof. Luca Molinari de panellere Milano’dan moderatörlük yapacak.

Organizasyon dahilinde üniversite öğrencilerine yönelik de iki tasarım yarışması düzenlenecek.



İtalyan Tasarım Günleri'nin konuşmacıları arasında The One Atelier'den Anna Masello, Gambardella Architetti'den Simona Ottieri, Istituto Europeo di Design'dan (IED) Carlo Branzaglia, Studio Giulio Iacchetti'den Giulio Iacchetti, Maserati'nin baş tasarımcısı Giovanni Ribotta ile ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Francesco Carrozzini yer alacak.

Dijital ortamda yayınlanacak panellerde İtalyan tasarımcılara, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, mimar Han Tümertekin ve Alper Derinboğaz, tasarımcı Neslihan Işık, küratör Efe Korkut Kurt ve kreatif danışman Can Remzi Ergen gibi isimler eşlik edecek.

