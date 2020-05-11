İtalyan Silvia Romano, nasıl Müslüman olduğunu anlattı

İtalyan makamların talebi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından sağ olarak kurtarılıp güven içerisinde ülkesine dönen İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano, esaret sürecine ve nasıl Müslüman olduğuna ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

La Repubblica’dan aktardığı habere göre, 18 aylık esaretinin ardından MİT tarafından kurtarılan 25 yaşındaki Romano, havaalanında bekleyen ailesinin karşısına Müslüman olarak çıkmasıyla ilgili olarak, “Kimse beni zorlamadı. Beni ne bir evliliğe ne de bir ilişkiye zorladılar. Tamamen özgür irademle Müslüman oldum.” dedi.

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerin sorularını yanıtlayan Romano, her üç ayda bir barınak değiştirdiklerini, çoğunlukla kimsenin olmadığı bölgelerde bulunduklarını, bu süreçte başka hiçbir kadınla karşılaşmadığını söyledi.

Silvia Romano nasıl Müslüman oldu?

İslam dinine yönelmesiyle ilgili ailesinin ve soruşturmayı yürüten yetkililerin “Afrika’da geçirdiği süreçte yaşadığı psikolojik zorluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin” meraklarını gideren Silvia Romano, şunları kaydetti:

“(İslam’a yönelişim) esaretimin ortalarında oldu. Bulunduğum yerde Kur’an vardı. Onu okuyabileceğimi söylediler. Okuduktan sonra huzur hissettim. Kimse beni Müslüman olmaya zorlamadı. Ayrıca evliliğe zorlandığıma ilişkin iddialar tamamen yalan. Ne bir zorlama ne de bir fiziki şiddete maruz kaldım. Beni esir tutan kişilerle iletişim kurmak zorunda olmam, bir miktar Arapça öğrenmeme de yardımcı oldu.”

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Ne olmuştu?

Kasım 2018’de Kenya’nın Chakama bölgesinde Africa Milelel Onlus isimli yardım kuruluşunda gönüllü çalıştığı sırada kaçırılan 25 yaşındaki Silvia Constanzo Romano, Somali’ye götürülmüştü.

İtalyan makamlarının Romano’nun kurtarılması için talepte bulunması üzerine harekete geçen Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Aralık 2019’da Romano’nun durumuna ilişkin bölgede çalışma başlatmıştı.

Romano’nun sağ olduğunu tespit eden MİT, bölgedeki teknik imkânlarını seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalışarak Somalili ve İtalyan istihbarat yetkilileriyle koordineli bir şekilde Silvia Romano’yu sağ olarak kurtarıp İtalyan yetkililere teslim etmişti.