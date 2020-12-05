İtalyan savunma şirketinden hassas bilgileri çalmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı

ROMA (AA) - İtalya'nın önde gelen yüksek teknoloji, havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile iş birliği yaptıkları sırada hassas bilgileri çalmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Leonardo şirketi için çalıştıkları belirtilen 2 kişi, şirket bilgisayarlarına harici bellek vasıtasıyla siber virüslerin geçmesini sağlayarak, hassas bilgileri çalmak suçlamasından gözaltına alındı.



Haberlerde, söz konusu suçun, Mayıs 2015 ile Ocak 2017 arasında işlendiği ve 10 gigabayt boyutunda bilgi ve veri çalındığı ifade edildi.



Harici bellekten bulaştırılan siber virüsün, Leonardo bünyesindeki 94 bilgisayara bulaştığı belirtilen haberde, bunların 33'ünün Pomigliano D'Arco'daki fabrikada olduğu aktarıldı.

Haberde, dışarı sızdırılan bilgilerin; askeri uçak, elektronik sistemler ile yönetim görevinde olan kişilere ilişkin olduğu belirtildi.



Leonardo şirketinden akşam saatlerinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınanların şirket çalışanı olmadıkları, birinin iş birliği yapılan bir kişi ve diğerinin de danışman olduğu kaydedildi.

