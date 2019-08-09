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İtalyan piyanist Francesco Libetta notalarla taş ocağını inletti

Bodrum’da düzenlenen 16.

09 Ağustos 2019 Cuma 07:23
İtalyan piyanist Francesco Libetta notalarla taş ocağını inletti

Bodrum’da düzenlenen 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, İtalyan piyano virtüözü Francesco Libetta’yı 25 asırlık tarihi taş ocağında notalarıyla sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.


2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağında gerçekleşen gecede İtalyan virtüöz Bodrumlulara unutamayacakları bir performans sergiledi. Aldo Ciccolini tarafından “zamanının en yetenekli müzisyeni” olarak tanımlanan piyanist, orkestra şefi, besteci ve eğitmen Francesco Libetta, izleyicisinin karşısına Rossini, Schubert ve Liszt gibi tanınmış bestecilerin eserlerinden derlediği bir seçkiyle çıktı. 20’li yaşlarının başındayken Beethoven’ın 32 piyano sonatının tamamını üst üste seslendiren ilk İtalyan piyanist olan Libetta, teknik zorluğuyla meşhur Godowsky’nin 53 etüdünü, Chopin’in Etütleri üzerine ezbere seslendiren ilk ve tek piyanist olarak tarihe geçti.


Dünyanın her köşesindeki dinleyicisini, şaşırtıcı hızdaki parmaklarıyla dikkatleri çeken, nadir sanatçılardan biri olarak anılan Libetta, festivalin ana sahnesi Antik Taş Ocağında, Bodrum’un sanat ve iş dünyasından çok sayıdaki klasik müzikseverin karşısına çıktı. Francesco Libetta festival sahnesinde ilk olarak Gioacchino Rossini’nin, “Un petit train de plaisir” başlıklı yapıtını seslendirdi. Bu eserin ardından geceye Franz Schubert’in bir eseriyle devam eden sanatçı, bestecinin, “Phantasie in C“Wanderer” isimli eser gibi birçok ünlü eser yer verdi. Performansını ayakta alkışlayan sanatseverler için tekrar sahneye gelen Libetta, iki kere bis yaptı. Bis öncesinde kendisine takdim edilen çiçek buketini sağ elinde tutarak, Frederic Chopin’in, “Op. 10 No.12 etüdü” üzerine Leopold Godowsky’nin sol el için uyarlamasını seslendirdi. Sanatçı bu eserin ardından bestesi yine Frederic Chopin’e ait “Waltz Op.64”le sahneden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 07:23
  1. sanat
  2. sergi

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