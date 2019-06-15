İtalyan medyası Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu!

Fenerbahçe'ye sürpriz stoper.. Kanarya, İtalyan kulübü Lazio’nun bonservis parası almayacağını belirtip kendisine önerdiği 32 yaşındaki Rumen savunma oyuncusu Stepan Radu ile pazarlık halinde. Sky İtalia, bir yandan oyuncuyla görüşen Sarı-Lacivertli kurmayların, diğer yandan da oyuncuhakkında bilgi topladığını haber yaptı. Dinamo Bükreş’ten Lazio’ya 4.5 milyon euroya gelen Radu’nun Kulübüyle 2021 haziran sonuna kadar sözleşmesi var.

Sol bek özelliği de bulunuyor!

Stefan Radu sol ayaklı olduğu için sol bekte de forma giyebiliyor. 1.83 metre boyundaki Rumen savunmacının hava toplarına da hakim olduğu, defanstan oyunu başlatabildiği belirtildi. Bu arada Fenerbahçe’nin renklerine kazandırmak için girişimde bulunduğu Milanlı stoper Cristian Zapata’nın Menajeri Ivan Cordoba, “Benim oyuncumun peşinde bir çok kulüp var. Şu anda tamamen Copa America’ya odaklanmış durumda. Turnuva sonrasında teklifleri değerlendirip kesin kararımızı vereceğiz” dedi.