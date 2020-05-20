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Spor

İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:50:49 -
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek

ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.

Lecce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.

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