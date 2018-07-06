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İtalyan devinden Ronaldo açıklaması

İtalya ekiplerinden Juventus, Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun transfer olacağı haberlerinin ardından Italyan Borsa Denetleme Kurumuna açıklama yaptı.

06 Temmuz 2018 Cuma 20:04
İtalyan devinden Ronaldo açıklaması

İtalya'nın Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı. Torino ekibinin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, açıklamanın ülkedeki borsa faaliyetlerini düzenleyen bir devlet kurumunun isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Basında son zamanlarda yayılan haberlerle ilgili olarak CONSOB'un (Italyan Borsa Denetleme Kurumu) isteği üzerine Juventus Kulübü, transfer dönemi içerisinde çeşitli transfer fırsatlarını değerlendiğini ve bunların tamamlanması durumunda kanunlar çerçevesinde gerekli bildirimde bulunacağını belirtir"

HİSSELER YÜZDE 30 ARTINCA...

Bir devlet kurumu olan ve piyasayı düzenleyen bir kurum olan CONSOB'un, son dönemde Juventus ile ilgili çıkan haberlerin, borsadaki etkileri üzerine bu yönde bir açıklama talep ettiği belirtiliyor.

Çünkü Juventus hisseleri son Ronaldo haberlerinin de etkisiyle borsada bir hafta içerisinde yüzde 30 değer kazandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 20:04
  1. İtalya
  2. Juventus
  3. Ronaldo

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