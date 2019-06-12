İtalyan devinden Fenerbahçe'nin yıldızına tam 12 milyon Euro!

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için kaynak yaratmaya çalışıyor. Miha Zajc ve Eljif Elmas'ın satışından kaynak yaratmayak isteyen sarı-lacivertli yönetim bir farklı opsiyon olarak da Jailson'u düşünüyor.

Lazio'dan tam 12 milyon Euro!

Fenerbahçe'nin transfer stratejilerine paralel bir haber de İtalya basınından geldi. Lazio'ya olan olan yakınlığı ile bilinen "LaLazioSiamoNoi", "Lazio, Fenerbahçe'den Jailson'u transfer etmek istiyor" haberini okuyucuları ile paylaştı.

Lazio'nun Jailson için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, "Lucas Leiva ve Milan Badelj'in yerine Lazio'nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. Igli Tare, Türk liginini yakından takip ediyor ve Jailson hakkında da yeterince bilgiye sahip. Lazio bu transfer için kasasından 12 milyon euro çıkartmaya hazır ancak öncelikli olarak Milan Badelj'in iyi bir bonservşs bedeli ile elden çıkartılması gerekiyor" denildi.

(Sporx)