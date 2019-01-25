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İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Martin Skrtel'e kanca attı.

25 Ocak 2019 Cuma 14:53
İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu!

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel ve eski savunma oyuncusu Bruno Alves için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'ya 10 milyon euroya Arabistan'a satmaya hazırlanan Juventus, yerini tecrübeli ve maliyeti az olacak bir isimle doldurmayı planlıyor.

Skrtel listede!

Haberde; Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtildi. Serie A ekibinin, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Bruno Alves'i de gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Martin Skrtel, bu sezon 27 maçta oynadı ve 1 gol attı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:53
  1. Juventus
  2. Fenerbahçe
  3. Martin Skrtel
  4. İtalya Serie A
  5. İtalya

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