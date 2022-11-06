İtalyan devi Arda için geliyor!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de takibinde. Genç futbolcuya Napoli'nin talip olduğu belirtildi.

Gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç yıldız adayı Arda Güler, birçok takımın dikkatini çekiyor.

17 yaşındaki oyuncu için İtalyan devi Napoli'nin Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe'den son dönemde Elif Elmas, Kim Min Jae gibi isimleri kadrosuna katan Napoli iki oyuncunun performansından menun durumda.

Sarı-lacivertli takımın maçlarına scout ekiplerini gönderen İtalyan ekibi, bu kez gözünü Arda Güler'e çevirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli'nin, genç futbolcuya Avrupa'nın büyük kulüplerinden de ilgi olduğunu gördüğü ve elini çabuk tutarak transferi erkenden bitirmek isteyebileceği kaydedildi.

Napoli, Arda'yı devre arasında kadroya katma peşinde

Ayrıca Napoli'nin, Arda Güler'i ocak ayında transfer etmesi durumunda genç futbolcuyu sezon sonuna kadar yine Fenerbahçe'ye bırakmasının da bir seçenek olduğu belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 12 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

İtalyan temsilcisi Napoli'nin Fenerbahçe'nin bir diğer genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği biliniyor.



