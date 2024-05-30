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Dünya İtalya'dan Türkiye'ye özel G7 daveti! Erdoğan kabul etti
Dünya

İtalya'dan Türkiye'ye özel G7 daveti! Erdoğan kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-05-30 10:17:00 -
İtalya'dan Türkiye'ye özel G7 daveti! Erdoğan kabul etti

İtalya 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi özel olarak davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde, G7 zirvesine katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

G7 DAVETİNE İCABET EDİLECEK

İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni ve Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yapıldı.

İtalya, 13-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak G7 Zirvesi'ne Türkiye'yi de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Meloni'yle yaptığı telefon görüşmesinde, düzenlenecek zirveye katılacağını söyledi.
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Bu konuyla alakalı İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Meloni'ye, Borgo Egnazia'da yapılacak G7 Zirvesi'ne katılacağını teyit ettiği ve Meloni'nin de davete icabet etmesinden ötürü Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

G7 ZİRVESİ, TATİL KASABASINDA DÜZENLENECEK

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7, bu sene 13-15 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia kasabasında yapılacak.

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Yorumlar

Gültekin

İTALYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN RTE DAVET ETMESİYLE, HEM UYANIKLIK, HEM DE AKILLI BİR İŞ YAPIYOR NİÇİN YILDIZI PARLAYAN GELECEĞİN DEVLETİNİ GÖREBİLMESİ ONUN AKILLI BİR SİYASETÇİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.
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