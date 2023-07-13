İtalya'dan Türkiye'ye iade edildi: Tamı tamına 1800 yıllık Zeugma Mezar Steli her yerde aranmıştı!

Bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara kavuştu. 33 yıl önce Gaziantep'ten İtalya'ya kaçırılan Zeugma Mezar Steli ana vatanına döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her eser kendi vatanında anlamlı" dedi.

1800 yaşındaki Zeugma Mezar Steli 33 yıl önce Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden çalındı. İzi sürüldü, İtalya'da olduğu ortaya çıktı.

Tarihi stelin iadesi için Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları devreye girdi. Yurt dışına kaçırılan stel ait olduğu topraklara geri döndü.

"Son 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağladık"

İade edilen antik stel, Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ziyarete açıldı.



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Törende konuşma yapan Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten de eşsiz bir miras, varlığının amaç ve anlam bulduğu topraklara dönmüştür. Onlarca eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bunların arasında Burdur ili Bubon Antik Kenti’nden yağmalanan Bronz Lucius Verus ve Septimius Severus Heykeli, perge kökenli lahit parçaları, kiliya tipi idoller yer almaktadır. ABD ile yürüttüğümüz bu iş birliği kapsamında ilerleyen zamanlarda yeni iadelerin de sağlanmasını bekliyoruz. Genel rakama baktığımızda ise farklı ülkelerden son 20 yılda 12 bin 16 eserin iadesini sağlamış bulunuyoruz.''

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