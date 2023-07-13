Altın fiyatları yeni rekor kırdı! İslam Memiş uyardı, bu derece net konuştu: Altın almalı mı, satmalı mı?

Altın fiyatları ons tarafındaki gelişmeyle yeni rekoruna koştu. ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşan ons altın desteğiyle altın gram fiyatı 1651 TL seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği soruları Sabah.com.tr'ye cevapladı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın ve 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. ABD enflasyon verisi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Gram altın, ABD enflasyon verisi sonrası ons tarafından bulduğu destekle 1650 TL'ye dayanarak rekor tazeledi.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Fed'in faiz politikası için büyük önem arz eden ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesiyle altın fiyatları ons öncülüğünde yönünü yukarı kırdı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri ise ons altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Peki şu anda altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi.

2023 YILI ALTIN YILI MI OLACAK?

Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekle 1650 TL seviyesine yükseldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına '2023 altın yılı mı olacak' sorusu oldu. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi. İşte o açıklamalar:

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YATIRIM ARAÇLARI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELDİ

Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim.

İSLAM MEMİŞ TARİH VEREREK AÇIKLADI: ONS DESTEĞİ SÜRECEK

sabah'ın derlediği haberde: Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın, yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. Sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu. Yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda. Gram altın TL fiyatında Ağustos sonu-Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum açıklamasını aktarıldı.

Altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için dolar TL kurundan ve ons altından destek görüyor. Benim fikrim; yılın ikinci yarısında gram altın getiriyi ons altından sağlamış olacak ve yükselişler sürmüş olacak.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.648,01

SATIŞ(TL) 1.648,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.665,00

SATIŞ (TL) 2.717,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.959,49

SATIŞ (USD) 1.959,87

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 10.982,00

SATIŞ (TL) 11.148,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 1.504,33

SATIŞ (TL) 1.591,04