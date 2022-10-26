İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomik Forum bu yıl "İtalya-Türkiye-Avrupa Birliği Ticari İlişkilerini Geliştirmenin Yolları" başlığı ile Venedik Sarayı'nda Türk ve İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ekonomik forum bu yıl "İtalya-Türkiye-Avrupa Birliği Ticari İlişkilerini Geliştirmenin Yolları" başlığı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, ikili ticaretin ve yatırım akışının artması, daha yaygın ve derin olması için gayretle çalıştıklarını bildirdi.

Başarıyı, geçen sene rekor kırarak 23 milyar dolar ve bu sene yeni bir rekora imza atıp yaklaşık 25 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşması beklenen dış ticaretle ölçmenin mümkün olduğunu aktaran Manzini, "Potansiyeli yakından takip ettiğimiz gibi proaktif bir şekilde İtalya'da ve Türkiye'de temasta olduğumuz oda ve sektörel birliklere, İtalya'dan ve Türkiye'den gelen şirket bazındaki istek ve sorulara cevaplar vererek bu seviyeye kayda değer katkılarda bulunduğumuzu düşünmekteyiz." dedi.

İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Manzini, Avrupa Birliği kurucu üyeleri arasında bulunan İtalya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini güçlü ve görünür şekilde destekleyen ülkelerin başında geldiğini belirterek, rekor seviyesine ulaşan ikili ticaret hacmini kazanılmış hak gibi görmeyip hem elde edilen sonuçları savunmak hem de bundan sonraki büyüme hamlesini sağlamak için el ele çalışarak ticari ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmanın büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Manzini, Türkiye'nin, Avrupa Birliği’nin en önemli ticari ortakları arasında 6'ncı, Rusya'nın 5'inci sırada yer aldığını, savaş sonrası yaşanan ambargodan ve Rusya’nın mevcut koşullarından dolayı Türkiye'nin 5'inci sıraya çok rahat çıkabileceğini kaydetti.

Manzini, dünyada, İtalya dışında faaliyet gösteren, İtalya Ekonomi Bakanlığınca tanınan ve desteklenen, 61 ülkede, 84 İtalyan Ticaret Odası'nın mevcut olduğunu aktararak, "Bahsi geçen bu 84 Ticaret Odası’nın konumları itibarıyla 7 bölge temsilciliği bulunmaktadır. Ekim ayının ilk haftasında Perugia’da gerçekleşen seçimler sonucunda Çekya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Moldova, Bulgaristan ve İzmir İtalyan Ticaret Odalarının yer aldığı Avrupa ve Akdeniz Bölge Temsilciliği görevine seçilmiş bulunmaktayım. Türkiye ekonomisinin bölgesinde ulaştığı gücün de bir simgesi olan bu değerli görevi odamız adına en iyi şekilde yürütmekten gurur duyacağımı da sizlerle ayrıca paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

"Ankara- Roma ilişkileri her zaman güçlü"

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ise, sadece ticari ilişkilerin değil bölgede istikrar artırılmasının Doğu Akdeniz Bölgesi çalışmaları için önemli olduğunu düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akdeniz Bölgesi'nde Türkiye, İtalya için çok önemli bir ortak. Sadece ithalat-ihracat değil. Ekonomi her zaman siyasetle el ele gider. Bunlar güçlü olduğunda iş ortamı da güçlü olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Temmuz'da dile getirdiği gibi İtalya’nın da Türkiye’yi stratejik ortak ve dost ülke olarak gördüklerini söyledi. Ankara ve Roma ilişkileri her zaman güçlü olmuştur ve yine olacaktır.

Ekonomik ilişkilerin diğer ayağını yatırımlar. İtalyan firmalar, Türkiye'de yatırım yapmaya 1960’lardan beri devam ediyor. İş birliği ve teknoloji transferine açık şekilde çalışıyorlar. Bizler aynı zamanda, Türk yatırımlarının da İtalya’da devam edip arttığını görüyoruz. Daha da artmasını umut ediyoruz. Bu finansal zorlu döneme rağmen Türkiye çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Hükümetin elinde önemli araçlar olduğunu görüyoruz. Genç nüfus önemli potansiyel arz ediyor. Türkiye'nin, Avrupa yolculuğu gerçekten yeni fırsatlar oluşturacak ve güveni artıracaktır. İtalya güçlü bir şekilde Türkiye’nin AB’de yer alması için gerekli siyasi desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir.

Gümrük Birliği modernizasyonu hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için önemli olacak. Mevcut Gümrük Birliği kısıtlarının ortadan kaldırılması önemli olacak. Özellikle Brüksel nezdinde tüm taraflar için Türkiye’deki İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin Gümrük Birliği modernizasyonunun önemli olduğunun gösterilmesi başarılı bir girişimdi. Türkiye'nin yapıcı çabaları göstermesi halinde üye devletlerin de görüşmeleri tekrar açmaya başlayacağına inancımız sonsuzdur. Biz de bu konuda üzerimize düşen çabayı göstereceğiz."

Verilen bilgiye göre, forum sırasında Ekonomist Prof. Dr. Osman Cevdet Akçay ile İtalyan Merkez Bankası Türkiye Temsilcisi Vittorio Pinelli birer sunum yaptı ve özel konuk Avrupa Komisyonu Baş Danışmanı Paul Nemitz de dijitalleşme ve veri saklanmasına ilişkin gelişmeler konusunda görüşlerini aktardı.