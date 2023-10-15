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Ekonomi İtalya'dan Türkiye kararı: bu kez 20.000 adet ıslak mendil satın almak için İtalya kapımızı çaldı!
Ekonomi

İtalya'dan Türkiye kararı: bu kez 20.000 adet ıslak mendil satın almak için İtalya kapımızı çaldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 12:03:00 - 2023-10-15 12:06:42
İtalya'dan Türkiye kararı: bu kez 20.000 adet ıslak mendil satın almak için İtalya kapımızı çaldı!

Türkiye gün geçtikçe ihracat potansiyelini artırmaya devam ederken İtalyanlar kapımızı çaldılar. Milyonlarca gelir Türkiye'ye akacak. İtalya karar verdi: Türkiye'den binlerce ıslak mendil almak istiyorlar.

İtalya’da sağlık, güvenlik, kozmetik ve private label sektörlerinde üretimini yaptıkları ürünlerle faaliyet gösteren firma, Türkiye’den 20.000 adet ıslak mendil ithal etmek istiyor.

Her gün birçok ithalatçı firma tarafından TurkishExporter'a iletilen alım ilanlarında geçtiğimiz günlerde sağlık, güvenlik, kozmetik ve private label sektörlerinde üretimini yaptıkları ürünlerle faaliyet gösteren İtalyan firmanın bıraktığı ilan TurkishExporter tarafından yayınlandı. İlanlarında Türkiye’den 10/20.000 adet ıslak mendil ithal etmek istediklerini söyleyen İtalya merkezli firma, Türk tedarikçilerle görüşüp bilgi almak istiyor.

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