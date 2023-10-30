İtalya'dan Kuveyt’e Eurofighter Typhoon savaş uçağı teslimatı: şu ana kadar 400 uçuş saati aştı!

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA tarafından yapılan habere göre Kuveyt, 4 adet daha Eurofighter Typhoon savaş uçağını teslim aldı. İtalya ve Kuveyt arasında imzalanan sözleşmeye göre Kuveyt, İtalya’dan 28 adet Eurofighter Typhoon tedarik ediyor. Teslim edilen bu uçaklarla birlikte Kuveyt’e toplamda 13 adet uçak teslim edildi. Ülkede gerçekleştirilen teslim törenine çok sayıda Kuveyt Hava Kuvvetleri subayı katıldı.

Kuveyt’e ilk teslimatlar 2021 Aralık ayı itibarıyla başladı. Eurofighter Kuveyt programı, İtalyan Hava Kuvvetleri ile Kuveyt Hava Kuvvetleri arasındaki operasyonları, pilot eğitimini ve desteği kapsayan daha geniş ve derin bir iş birliğinin parçasıdır. İtalya ayrıca Typhoon filosunu desteklemek için pilotları, mühendisleri ve teknisyenleri eğitmekle sorumlu. Kuveyt’e teslim edilen uçaklar şu ana kadar 400 uçuş saatini aşmış vaziyette.

Kuveyt’in Eurofigher Typhoon uçaklarını teslim almaya başlaması

Kuveyt ile İtalya arasındaki tedarik sözleşmesi Nisan 2016’da imzalanmıştı. İki ülke arasında 28 adet uçak için 8.7 milyar dolar değerinde sözleşme imzalanmıştı. Kuveyt, İtalya’dan sipariş ettiği uçakların ilk partisini ise 2021 yılının Aralık ayında teslim almıştı. Yapılan ilk teslimatta 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı gerçekleştirilen törenle Kuveyt’e teslim edilmiş ve İtalya’da gerçekleştirilen bu törene Kuveyt ve İtalya’dan çok sayıda üst düzey görevli katılmıştı.