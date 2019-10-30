İtalya'dan küstah Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İtalya Senatosu'nda konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Türkiye'nin bu saldırganlığı bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve sadece İtalya'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor. Zira bölgede bulunan ve Kürtlere yenilen yabancı militanlar, özgür olmak için risk alıyor. Hatta bazıları halihazırda özgürlüğüne kavuştu, çünkü Kürtlerin cezaevlerinde bulunuyorlardı" dedi.

Bu arada Di Maio, Türkiye-Suriye sınırındaki Active Fence harekatına katılımlarını sonlandırma konusunda NATO'ya bildirimde bulunduklarını ve İtalyan askerlerin yanı sıra SAMP-T hava savunma sistemlerinin de geri döneceğini belirtti.

Senato, Di Maio'nun konuşmasının ardından, İtalya hükümetine Şam yönetimiyle diplomatik kanalların yeniden açılmasını sağlayacak koşulları değerlendirme çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.

Di Maio, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'la diyalog kurma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusu karşısında "Suriye Anayasa Komitesi kapsamında küçük bir adım atmanın vakti geldi. Ancak yaptırımların kaldırılması, komite içindeki olumlu trendi zayıflatmak anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.