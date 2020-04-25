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İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

2020-04-25 05:03:02 -
İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

KARAMAN (AA) - İtalya'da bulunan 194 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, İtalya'da bulunan 194 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Konya Havalimanı'na indi.

Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak otobüslere bindirildi.

Gözlem altında tutulacakları Karaman'a getirilen 194 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirildi.


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