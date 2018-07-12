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İtalya'dan flaş Kahramanmaraş kararı!

İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini bir yıl süreyle uzattı

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:42
İtalya'dan flaş Kahramanmaraş kararı!

İtalya'nın Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini bir yıl daha uzattığı belirtildi.

Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye uzun menzilli hava savunma sistemleri yerleştirmiş, bu çerçevede İtalya 2016'da Kahramanmaraş'a füze savunma sistemleri göndermişti.

İtalya'nın füze savunma sisteminin süresinin bir yıl daha uzattığı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta İtalya'dan önce Almanya'nın yerleştirdiği füze savunma sistemleri yer almış, Almanya'nın sistemini çekmesinin ardından bunun yerini İtalya'nın gönderdiği sistem almıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:42
  1. İtalya
  2. Kahramanmaraş

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  • DERMONDULINDERMONDULIN4 sa önce
    ITALYANIN CÜRÜMÜS FÜZELERI ZATENCALISAMAZ HALDELER HURDALARIN KAHRAMANMARASTA NE ISI VAR TÜRKIYEYE KONUSLANDIRAN NATO GISVESI ALTINDAKI FÜZE VE BASKA ÜLKELERIN TÜRKIYEDEKI SÖZDE SAVUNMA SISTEMLERIN HICBIRISI CALISIR VAZIYETE DEGILDIR TÜRKIYEM BUNLAR HEPSI GÖSTERMELIK HURDALARDIR ITALYA AMERIKA ALSIN TÜRKIYEDEKI HURDA SILAHLARINI .
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