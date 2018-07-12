İtalya'dan flaş Kahramanmaraş kararı!
İtalya, Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini bir yıl süreyle uzattı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:42
İtalya'nın Kahramanmaraş'taki füze savunma sisteminin süresini bir yıl daha uzattığı belirtildi.
Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye uzun menzilli hava savunma sistemleri yerleştirmiş, bu çerçevede İtalya 2016'da Kahramanmaraş'a füze savunma sistemleri göndermişti.
İtalya'nın füze savunma sisteminin süresinin bir yıl daha uzattığı ifade edildi.
Kahramanmaraş'ta İtalya'dan önce Almanya'nın yerleştirdiği füze savunma sistemleri yer almış, Almanya'nın sistemini çekmesinin ardından bunun yerini İtalya'nın gönderdiği sistem almıştı.
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